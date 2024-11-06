"Шахтер" одолел "Янг Бойз" в результативном матче Юношеской лиги УЕФА

Это уже третья победа юношеской команды "горняков" в турнире.

Донецкий "Шахтер" обыграл швейцарский "Янг Бойз" в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА. Встреча в немецком Гельзенкирхене завершилась со счетом 3:2 .

Швейцарская команда открыла счет на 11-й минуте поединка – пенальти реализовал Феликс Цимба.

На это "горняки" ответили сразу тремя голами, забитыми еще до перерыва. На 29-й минуте счет сравнял Виктор Цуканов, а затем на 35-й и 43-й минутах соответственно отличились Егор Костюк и Владислав Тютюнов.

Во втором тайме "Янг Бойз" удалось сократить отставание в счете – на 82-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник дончан Александр Башмарин. Но это не помешало подопечным Алексея Белика удержать победу.

Для юношеской команды "горняков" это уже третья победа в турнире. До этого "Шахтер" U-19 одержал победу над "Болоньей" (4:3), проиграл "Аталанте" (0:3) и сенсационно победил "Арсенал" (1:0).

Сейчас "Шахтер" U-19 с 9 очками поднялся на пятое место в общей турнирной таблице Юношеской лиги УЕФА.

В следующем туре юные "горняки" 27 ноября на выезде сразятся с нидерландским ПСВ.

Напомним, матч взрослых команд "Шахтера" и "Янг Бойз" в рамках четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов также состоится сегодня, 6 ноября, в Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча "Шахтер" – "Янг Бойз" доступна на нашем сайте.

Читайте также:

Шахтер – Янг Бойз: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного раунда – на каком месте "Шахтер"

Динамо – Ференцварош: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы