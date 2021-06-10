"Шахтер" официально оформил один из самых дорогих трансферов в истории клуба

Донецкий клуб выложил солидную сумму за бразильского новичка.

Португальская "Бенфика" на своем официальном сайте сообщила о переходе полузащитника Педриньо в донецкий "Шахтер".

Сумма трансфера 23-летнего бразильца составила 18 миллионов евро. Теперь футболисту остается пройти медицинское обследование и подписать контракт с "горняками".

Трансфер Педриньо станет вторым самым дорогим приобретением "горняков". Возглавляет этот список Бернард, за которого клуб заплатил 25 миллионов евро. На третьем месте Тайсон - 15,24 миллиона евро.

Педриньо станет первым новичком "Шахтера" после прихода нового главного тренера итальянца Роберто Де Дзерби.

В прошлом сезоне бразилец забил лишь 1 гол и сделал 4 ассиста в 31 матче за "Бенфику" во всех турнирах.

Педриньо является воспитанником "Коринтианса" и дебютировал за родной клуб в 2017 году. Он провел за "мушкетеров" 93 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку