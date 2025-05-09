"Шахтер" официально предложил экс-игроку "Барселоны" возглавить клуб – СМИ

Арда Туран / © facebook.com/eyupsporofficial

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Донецкий "Шахтер" сделал официальное предложение экс-футболисту каталонской "Барселоны" Арде Турану возглавить клуб.

Об этом президент турецкого "Эюпспора" Мурат Озкая, главным тренером которого сейчас работает Туран, сообщил испанскому изданию AS.

Также отмечается, что Арда ставит перед собой цель возглавить мадридский "Атлетико" после ухода Диего Симеоне.

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Бывший игрок и тренер "Галатасарая" Неджати Атеш, близкий друг Турана, рассказал, что он советовал ему принять предложение "Шахтера".

Ранее в "Шахтере" для Tribuna.com опровергли информацию о ведении каких-либо переговоров с Ардой.

В то же время журналист SportsDigitale Ягиз Сабунджуоглу рассказал, что спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна встречался с Тураном в Лондоне и Стамбуле, стороны якобы были близки к договоренности.

38-летний Туран возглавляет "Эюпспор" с 2023 года. В январе 2025-го турецкий клуб подписал легенду "Шахтера" Тараса Степаненко.

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Для Арды это первый тренерский опыт после завершения карьеры игрока в 2022 году.

Туран известен по своим выступлениям за мадридский "Атлетико" и "Барселону", с которыми выиграл три титула чемпиона Испании и ряд других трофеев. На его счету также 100 матчей за сборную Турции, в которых он забил 17 голов.

"Эюпспор" сейчас занимает шестую позицию в турецкой Суперлиге, сохраняя шансы побороться за выход в еврокубки.

"Шахтер" под руководством Марино Пушича идет третьим в турнирной таблице УПЛ, уже потеряв шансы защитить свой чемпионский титул. За три тура до конца "оранжево-черные" на 10 очков отстают от "Динамо" и 6 баллов уступают находящейся на второй позиции "Александрии".

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Единственный трофей, который в этом сезоне еще могут завоевать дончане, это Кубок Украины. В финале "Шахтер" 14 мая в Житомире сыграет против "Динамо".