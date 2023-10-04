"Шахтер" оформил невероятный камбэк и победил "Антверпен" в Лиге чемпионов (видео)

Чемпион Украины до перерыва уступал с разницей в два гола, но сумел перевернуть ход игры во втором тайме.

Донецкий "Шахтер" победил бельгийский "Антверпен" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на арене "Босейлстадион" в бельгийском городе Антверпен завершился со счетом 2:3 .

Хозяева поля вышли вперед на третьей минуте встречи. Ярослав Ракицкий потерял мяч перед собственной штрафной, после чего Арбнор Муя на замахе убрал Иракли Азарова и прицельно пробил в дальний угол.

На 33-й минуте чемпион Бельгии удвоил свое преимущество в счете. Мишель-Анж Баликвиша реализовал выход один на один с Дмитрием Ризныком после отличной разрезной передачи Артура Вермерена.

Сразу после перерыва подопечные Патрика ван Леувена сумели отыграть один гол. Георгий Судаков из-за пределов штрафной попал в штангу, но атака "горняков" продолжилась – Егор Назарина пробил во вратаря, после чего мяч завис в воздухе, а Даниил Сикан головой удачно сыграл на добивании.

На 71-й минуте "Шахтер" сравнял счет — Ракицкий низом пробил со штрафного, а мяч рикошетом от Баликвиши оказался в воротах "Антверпена".

На 76-й минуте "горняки" впервые в этом поединке вырвались вперед. После грубой ошибки вратаря "Антверпена" Назарина сделал передачу на Сикана, а тот оформил дубль.

Драматическая развязка этого увлекательного противостояния наступила в компенсированное время. На 90+6-й минуте после дальнего удара Тоби Алдервейрелда мяч угодил в руку Тарасу Степаненко – арбитр назначил пенальти. Однако Алдервейрелд с 11-метровой отметки пробил мимо ворот, не сумев спасти бельгийскую команду от поражения.

Обзор матча

В другом матче второго тура группы H португальский "Порту" примет испанскую "Барселону". Этот поединок также состоится 4 октября, но в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в стартовом туре главного еврокубка "Шахтер" и "Антверпен" потерпели поражения. Чемпион Украины уступил "Порту" (1:3), а обладатель "золота" бельгийского первенства разгромно проиграл "Барселоне" (0:5).

Матчи третьего тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Барселона" – "Шахтер", "Антверпен" – "Порту".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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