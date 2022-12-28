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"Шахтер" опережает клубы Серии А в борьбе за хорватского таланта

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
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"Шахтер" опережает клубы Серии А в борьбе за хорватского таланта

nkistra.com

"Горняки" хотят усилиться защитником "Истры".

Донецкий "Шахтер" нацелен подписать защитника "Истры" и молодежной сборной Хорватии Мауро Перковича.

Об этом сообщает SportItalia.

По информации источника, "горняки" являются главным претендентом на игрока в зимнее трансферное окно.

Также 21-летним центрбеком интересуется целый ряд итальянских клубов – "Торино", "Удинезе", "Болонья", "Салернитана" и "Верона".

  • В этом сезоне Перкович сыграл за "Истру" 14 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Также сыграл два поединка за молодежную сборную Хорватии.
  • "Шахтер" находится на второй позиции турнирной таблицы УПЛ, уступая "Днепру-1" 5 очков.

Напомним, что донецкий "Шахтер" готов продать защитника Витао бразильскому "Интернасьоналу".

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Дата публикации
Просмотры
186
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