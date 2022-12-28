"Шахтер" опережает клубы Серии А в борьбе за хорватского таланта

"Горняки" хотят усилиться защитником "Истры".
Донецкий "Шахтер" нацелен подписать защитника "Истры" и молодежной сборной Хорватии Мауро Перковича.
Об этом сообщает SportItalia.
По информации источника, "горняки" являются главным претендентом на игрока в зимнее трансферное окно.
Также 21-летним центрбеком интересуется целый ряд итальянских клубов – "Торино", "Удинезе", "Болонья", "Салернитана" и "Верона".
- В этом сезоне Перкович сыграл за "Истру" 14 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Также сыграл два поединка за молодежную сборную Хорватии.
- "Шахтер" находится на второй позиции турнирной таблицы УПЛ, уступая "Днепру-1" 5 очков.
Напомним, что донецкий "Шахтер" готов продать защитника Витао бразильскому "Интернасьоналу".
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