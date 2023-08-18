"Шахтер" определился с местом проведения домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов

Стало известно, где донецкий "Шахтер" будет играть домашние матчи группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Как сообщает официальный сайт "горняков", домашние поединки еврокубков команда будет проводить в немецком городе Гамбург на местном стадионе "Фолькспаркштадион".

Донецкий клуб достиг соответствующей договоренности с немецкой командой, а УЕФА дал разрешение на это.

"Фолькспаркштадион" – стадион в районе Баренфельд на западе Гамбурга, является домашней ареной футбольного клуба "Гамбург", который сейчас выступает во второй Бундеслиге. Вместимость стадиона – 51 500 зрителей на международных матчах (57 000 на поединках Бундеслиги из-за разрешенных стоячих мест).

Именно на "Фолькспаркштадионе" проводился первый в истории финал Лиги Европы в 2010 году, а также бой за титул чемпиона мира по боксу между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем в 2011 году. "Фолькспаркштадион" заявлен как арена, которая будет принимать матчи Евро-2024 в Германии.

Отметим, что в прошлом сезоне "горняки" проводили домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве на "Стадионе Войска Польского".

Напомним, "Шахтер", как чемпион Украины, автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Своих соперников в основной сетке главного еврокубка донецкий клуб узнает во время жеребьевки 31 августа.

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