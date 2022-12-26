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"Шахтер" определился с суммой, которую хочет получить за талантливого бразильца

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
645
Время на прочтение
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"Шахтер" определился с суммой, которую хочет получить за талантливого бразильца

Фото: ФК Шахтер

Витао может остаться в "Интернасьонале".

Донецкий "Шахтер" готов продать защитника Витао бразильскому "Интернасьоналу".

Об этом сообщает Revista Colorada.

Отмечается, что "горняки" установили окончательный ценник на бразильца – 4,5 миллиона евро.

В настоящее время Витао выступает за бразильский клуб на правах аренды. Договор рассчитан до лета 2023, а контракт Витао с "Шахтером" действует до лета 2024 года.

  • В этом сезоне Витао провел 38 поединков за Колорадос во всех турнирах и забил два гола. Интернасьонал занял второе место в бразильской Серии А.

Напомним, что вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик достиг предварительных договоренностей с лондонским "Арсеналом".

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645
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