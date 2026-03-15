"Шахтер" осилил "Металлист 1925" и вернулся на первую строчку в УПЛ

"Шахтер" обыграл "Металлист 1925" в заключительном матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0 .

Донецкий клуб открыл счет во втором тайме — на 61-й минуте Педриньо реализовал пенальти, который был назначен за фол Ильи Крупского против Лассины Траоре в штрафной площадке харьковчан после подачи с углового.

Гол Педриньо в итоге стал победным, ведь больше команды не забивали.

Благодаря этой победе "Шахтер" (47 очков) вернулся на первую строчку в УПЛ, потеснив ЛНЗ (44 балла) на второе место. "Металлист 1925" (31 пункт) остался на шестой позиции.

В следующем туре УПЛ "горняки" должны сыграть с "Зарей", но поединок был перенесен на фоне подготовки сборной Украины к плей-офф отбора чемпионата мира-2026. В то же время, харьковский клуб 19 марта встретится с "Полтавой".

"Шахтер" 19 марта в Кракове проведет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против "Леха". В первом поединке подопечные Арды Турана обыграли чемпиона Польши со счетом 3:1.