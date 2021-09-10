"Шахтер" остался сзади, впереди - "Динамо": "Александрия" обыграла "Ингулец" и поднялась на 2-е место в УПЛ

"Шахтер" остался сзади, впереди - "Динамо": "Александрия" обыграла "Ингулец" и поднялась на 2-е место в УПЛ

От "бело-синих" команду Юрия Гуры отделяет всего два очка.

"Александрия" дома в стартовом матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) нанесла поражение "Ингульцу". Встреча на стадионе КСК "Ника" завершилась со счетом 1:0.

"Александрия" набрала 14 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице УПЛ. "Ингулец" с 7 баллами идет 10-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 8-м туре "Александрия" в гостях 18 сентября сыграет с киевским "Динамо", а "Ингулец" в этот же день дома примет ковалевский "Колос".

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