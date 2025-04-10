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"Шахтер" остроумно затроллил Ярмоленко, отругавшего юного фаната – видео стало вирусным
Подробности курьезной ситуации в украинском футболе.
Донецкий "Шахтер" смешно затроллил вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко из-за недавней ситуации с юным болельщиком.
В своих соцсетях "горняки" опубликовали видео, как бывший вратарь донецкого клуба Андрей Пятов и участник группы "Курган & Agregat" Амил спародировали конфликт между Ярмоленко и 14-летним фанатом.
Инцидент произошел во время четвертьфинального матча Кубка Украины между "Динамо" и львовским "Рухом". Капитан киевлян разминался перед выходом на поле, когда мальчик стал выкрикивать в его адрес "Ярмола, Ярмола".
Андрей решил подойти к фанату и провести короткую "воспитательную беседу".
– Тебе сколько лет?!
– 14.
– А мне 35, я тебя старше на сколько лет?
– 21.
– И ты как меня называешь? Говоришь: "Ярмола, Ярмола".
Видео завирусилось в соцсетях. Некоторые болельщики раскритиковали Андрея за то, что он отругал парня.
Позже Ярмоленко объяснил, что не хотел оскорбить фаната, а имел цель научить молодое поколение уважать старших.
"Я считаю, что наше молодое поколение должно уважать старших. Меня так воспитывали, я так воспитываю своих детей.
Независимо от статуса, от финансового положения наши дети должны уважать старших. Только это я имел в виду. У меня нет никакой короны на голове, никак ребенка я не хотел обидеть. Только так. Считаю, что к старшим всегда нужно относиться с уважением", – прокомментировал инцидент Андрей.
В свою очередь, "Шахтер" не упустил возможности потроллить Ярмоленко, записав видео с участием Пятова.
– Андрей Валерьевич, Андрей Валерьевич, можно вас?
– Что ты хочешь, малый. Сколько тебе лет?
– 30
– Ну я тебе не Андрей Валерьевич, я кудрявый.
На этом донецкий клуб не остановился и запустил в продажу футболку с изображением Пятова и подписью: "Я кудрявый".