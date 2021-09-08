"Шахтер" отдал украинского футболиста в аренду в Россию

"Шахтер" отдал украинского футболиста в аренду в Россию

Воспитанник академии "горняков" Станислав Библик будет играть за "Акрон" из второго дивизиона РФ.

Украинский форвард молодежной команды "Шахтера" Станислав Библик на правах аренды перебрался в российский "Акрон".

Аренда 20-летнего украинца рассчитана до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт клуба ФНЛ.

За клуб из Тольятти футболист будет выступать под 28-м игровым номером.

Библик - воспитанник "Азовстали" и академии "Шахтера". За вторую команду "горняков" он забил 11 голов в 21 матче. В 2020 году провел 3 матча в УПЛ, играя в аренде за "Мариуполь". Также Станислав вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов.

Отметим, что это не первый украинец в "Акроне". Ранее клуб ФНЛ (второй по силе дивизион России - прим.) подписал защитника "Шахтера" Даниила Сагуткина.

После 9 туров "Акрон" идет в зоне вылета, набрав 6 очков. Команда одержала лишь одну победу в сезоне.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что бывший полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня стал игроком российского клуба "Крылья Советов".

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