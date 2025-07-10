"Шахтер" открыл новый еврокубковый сезон разгромной победой над "Ильвесом" (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" разгромил финский "Ильвес" в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Стожице" в словенской Любляне завершился со счетом 6:0 .

"Горняки" открыли счет на 26-й минуте встречи - Алиссон Сантана с близкого расстояния пробил мимо голкипера соперника после передачи Кевина.

На 43-й минуте "оранжево-черные" удвоили свое преимущество в счете. Кауан Элиас ударом головой замкнул подачу Алиссона с углового.

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На старте второго тайма "Шахтер" забил в третий раз – Алиссон на 47-й минуте оформил дубль, пробив под вратарем финской команды.

На 74-й минуте дончане отличились в четвертый раз. Кевин добил мяч в ворота после того, как голкипер "Ильвеса" отбил удар Алиссона.

Этим все не ограничилось. На 87-й минуте Педриньо мощным ударом от штанги в ближний угол забил пятый гол "Шахтера", ассистировал ему Алиссон.

А точку в поединке на 89-й минуте поставил Невертон, точно пробив с острого угла. Сверхуверенная победа украинского клуба с разницей в шесть голов.

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Следует отметить, что это был первый официальный матч турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера "горняков".

Обзор матча "Шахтер" – "Ильвес"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 17 июля, в финском городе Тампере. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В случае победы "Шахтер" во 2-м квалифай-раунде Лиги Европы сыграет с турецким "Бешикташем", а в случае поражения бронзовый призер чемпионата Украины попадет во 2-й отборочный этап Лиги конференций, где посоревнуется с нидерландским "АЗ Алкмаром".

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