"Шахтер" отправил за границу несовершеннолетних игроков клубной академии

85 юных футболистов находятся в Хорватии.

Донецкий "Шахтер" организовал эвакуацию 85 несовершеннолетних игроков клубной академии из Украины в Хорватию.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков"

"Мы благодарим ФК Хайдука (Сплит) и ФК Динамо (Загреб), а также центральные и местные органы власти Хорватии за оказанную помощь в эвакуации наших юных игроков. Эти дети – будущее Шахтера, украинского футбола и страны в целом.

Ко мне обращались многие футболисты, друзья и коллеги с желанием помочь, и эта помощь действительно была очень важна. Совместными усилиями нам удалось все реализовать", — сказал директор по футболу Шахтера Дарио Срна.

Напомним, что полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной посетил в Италии украинских детей-сирот, которым пришлось покинуть Украину из-за вторжения российских оккупантов.

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