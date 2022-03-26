"Шахтер" отправил за границу несовершеннолетних игроков клубной академии

85 юных футболистов находятся в Хорватии.
Донецкий "Шахтер" организовал эвакуацию 85 несовершеннолетних игроков клубной академии из Украины в Хорватию.
Об этом сообщается на официальном сайте "горняков"
"Мы благодарим ФК Хайдука (Сплит) и ФК Динамо (Загреб), а также центральные и местные органы власти Хорватии за оказанную помощь в эвакуации наших юных игроков. Эти дети – будущее Шахтера, украинского футбола и страны в целом.
Ко мне обращались многие футболисты, друзья и коллеги с желанием помочь, и эта помощь действительно была очень важна. Совместными усилиями нам удалось все реализовать", — сказал директор по футболу Шахтера Дарио Срна.
Напомним, что полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной посетил в Италии украинских детей-сирот, которым пришлось покинуть Украину из-за вторжения российских оккупантов.
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