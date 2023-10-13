"Шахтер" отреагировал на скандальное исчезновение футболиста юношеской команды, который мог сбежать в Россию

Донецкий "Шахтер" подтвердил информацию об исчезновении полузащитника юношеской команды Александра Роспутька, который не вернулся с командой в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена".

"Оранжево-черные" по запросу издания UA-Футбол сообщили, что не знают, где сейчас находится 19-летний футболист.

"Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутька в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации.

У клуба есть надежда, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в команду. Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию.

Если бы предпосылки к побегу были – игрок остался бы в Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь. Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в установленное время не вернется в страну", – отметили в "Шахтере".

Ранее ряд источников сообщили, что Роспутько воспользовался возможностью выезда за границу, чтобы затем перебраться в Россию. Также в СМИ есть информация, что он может перейти в санкт-петербургскую "Звезду" из третьего футбольного дивизиона страны-террориста.

Читайте также:

Воспитанник "Динамо" погиб на войне с российскими оккупантами

Молодежная сборная Украины одержала разгромную победу во втором матче отбора на Евро-2025

Украина – Северная Македония: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024