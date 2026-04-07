"Шахтер" отреагировал на смерть Мирчи Луческу

Мирча Луческу / © ФК Динамо Киев

Донецкий «Шахтер» отреагировал на смерть своего бывшего главного тренера Мирчи Луческу.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба «горняков».

Луческу был главным тренером донецкого «Шахтера» с 2004 по 2016 год. С «горняками» румын выиграл 22 трофея: 8 раз становился победителем чемпионата Украины, шесть — национального кубка, семь — Суперкубка Украины, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА.

«Прощайте, Мистер…

7 апреля ушел из жизни легендарный футбольный тренер Мирча Луческу. Ему было 80 лет...

Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" в 2004-2016 годах. Под его руководством горняки провели 573 матча. Вместе с донецкой командой румынский наставник завоевал 22 трофея: 8 титулов чемпионов Украины, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков Украины, а также первый для клуба европейский трофей — Кубок УЕФА (2009). Мирча Луческу является рекордсменом по количеству проведенных сезонов, матчей и выигранных титулов и самым успешным тренером за всю историю «Шахтера».

Футбольный клуб «Шахтер» выражает глубочайшие соболезнования семье Мирчи Луческу — жене Нелли, сыну Рэзвану, внукам Мерилу и Матею, его близким и друзьям, всем, кто знал и ценил Мистера. В эти дни все наши мысли и молитвы — с его родными и миллионами фанатов в Румынии и во всем мире.

Спасибо за все, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола.

Покойтесь с миром, Великий Тренер», — говорится в заявлении.

