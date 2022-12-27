"Шахтер" ответил на официальное предложение гранда АПЛ по Мудрику

Донецкий "Шахтер" отклонил предложение лондонского "Арсенала" в 40 миллионов евро за вингера Михаила Мудрика.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Горняки" желают заработать на трансфере игрока до 100 млн евро. Отмечается, что позиция донецкого клуба не отпугала "канониров" и переговоры продолжаются.

Сам футболист заинтересован в своем трансфере. Напомним, что он уже достиг предварительных договоренностей с лондонским клубом.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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