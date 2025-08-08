Шахтер – Панатинаикос: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

"Панатинаикос" – "Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 14 августа, донецкий "Шахтер" посоревнуется с греческим "Панатинаикосом" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В первом поединке, который состоялся 7 августа в Афинах, донецкий клуб сыграл вничью с "Панатинаикосом" со счетом 0:0 .

Где смотреть матч Шахтер – Панатинаикос

Матч "Шахтер" – "Панатинаикос" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Панатинаикос".

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где встретится с турецким "Самсунспором".

Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится с проигравшим пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды). В первой игре "Утрехт" на выезде победил со счетом 3:1.

Напомним, "Шахтер" в первом раунде отбора Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказался сильнее турецкого "Бешикташа" (4:2, 2:0).