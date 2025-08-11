- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 1 мин
Шахтер – Панатинаикос: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги Европы
Текстовый репортаж второго поединка "горняков" против греческого клуба.
В четверг, 14 августа, донецкий "Шахтер" сыграет с греческим "Панатинаикосом" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
В первом поединке, который состоялся 7 августа в Афинах, команды сыграли вничью со счетом 0:0.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где встретится с турецким "Самсунспором".
Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится с проигравшим пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды). В первой игре "Утрехт" на выезде победил со счетом 3:1.
Отметим, что "Шахтер" в первом раунде отбора Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказался сильнее турецкого "Бешикташа" (4:2, 2:0).
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Панатинаикос".