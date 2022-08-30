"Шахтер" пасет задних, "Динамо" и "Днепр-1" - в середине: сколько стоят составы участников еврокубков-2022/23

Уже совсем скоро стартует основной раунд новой кампании футбольных еврокубков. Вашему вниманию общая стоимость составов команд, которые будут выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В начале сентября украинские клубы начнут выступления на групповых этапах евротурниров - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

ТСН Проспорт знакомит читателей со стоимостью команд-участниц соревнований, в том числе представителей нашей страны - донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и "Днепра-1".

Лига чемпионов

Донецкий "Шахтер" имеет один из самых дешевых составов на групповом этапе Лиги чемпионов - 74 миллиона евро. Если быть точным, то по этому показателю "горняки" - четвертые с конца.

Меньше чем у "Шахтера" стоят составы всего трех клубов - датского "Копенгагена" (70 миллионов евро), чешской "Виктории" Пльзень (24 миллиона евро) и израильского "Маккаби" Хайфа (18 миллионов евро).

Что касается соперников украинского клуба в групповом раунде, то состав мадридского "Реала" оценивается в 787 миллионов евро, немецкого "Лейпцига" - 481 миллион евро, а шотландского "Селтика" - 99 миллионов евро.

Почти половина участников группового этапа - 14 клубов - имеют составы стоимостью более 500 миллионов евро. Самый дорогой из них - у "Манчестер Сити" - 1,01 миллиарда евро.

Transfermarkt

Лига Европы

"Динамо", которое будет представлять Украину на групповом этапе Лиги Европы, расположилось в середине по стоимости составов участников второго по престижности еврокубка.

Состав "бело-синих" - самый дорогой среди украинских клубов и составляет 106 миллионов евро. По общей стоимости состава киевляне опережают 17 из 32 команд, которые пробились в групповой этап Лиги Европы.

В то же время сразу два соперника "Динамо" в группе обходят подопечных Мирчи Луческу. Самый дорогой набор футболистов имеет "Ренн" - 267 миллионов евро, за ним следует "Фенербахче" - 178 миллионов евро. Замыкает квартет по стоимости состава АЕК из Ларнаки – 12 миллионов евро.

Самый дорогой состав в этом турнире у "Манчестер Юнайтед" (743 миллиона евро) и "Арсенала" (647 миллионов евро). Самый дешевый - у финского ХИКа - 9 миллионов евро.

Transfermarkt

Лига конференций

Украинский дебютант еврокубков "Днепр-1", на удивление, имеет совсем не самый дешевый состав среди участников Лиги конференций - третьего по рангу европейского турнира.

Команда Александра Кучера, имея набор игроков стоимостью 20 миллионов евро, опережает сразу 15 клубов.

Это больше, чем у двух соперников днепрян в группе - кипрского "Аполлона" (16 миллионов евро) и "Вадуца" из Лихтенштейна (6 миллионов евро). Днепряне по стоимости состава уступают только нидерландскому АЗ (62 млн миллиона евро).

Самый дорогой состав в Лиге конференций имеют английский "Вест Хэм" (398 миллионов евро) и испанский "Вильярреал" (343 миллиона евро). Самый дешевый в этом турнире и в целом в еврокубках - ирландский "Шэмрок Роверс" (3 миллиона евро).

Transfermarkt

Сколько украинские клубы уже заработали в еврокубках сезона-2022/23

После завершения квалификационного этапа трех еврокубковых турниров - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций - украинские клубы уже заработали суммарно 28,31 миллиона евро.

"Шахтер", стартующий сразу с группового этапа Лиги чемпионов, гарантированно может рассчитывать на 15,64 миллиона евро. Также "горняки" должны получить маркетинговые выплаты.

"Динамо", которое не смогло пробиться в группу Лиги чемпионов, уступив в раунде плей-офф квалификации португальской "Бенфике", все равно уже заработали 8,63 миллиона евро. "Бело-синие" гарантированно получили 5 миллионов евро за выход в плей-офф квалификации ЛЧ, еще 3,63 миллиона евро - за попадание в группу Лиги Европы. Кроме того, столичный клуб еще получит выплаты от УЕФА за клубный рейтинг.

"Днепр-1", вылетев в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы от АЕКа, заработал за выступление на этом этапе еврокубков 2,94 миллиона евро.

Луганская "Заря", проиграв "Университате" в третьем раунде квалификации Лиги конференций, заработала 650 тысяч евро. Само попадание в эту стадию отбора гарантировало луганскому клубу 550 тысяч евро + 100 тысяч евро УЕФА платит за выступление на каждом этапе.

"Ворскла", вылетевшая от АИКа во втором раунде квалификации Лиги конференций, заработала 450 тысяч евро. Из них 350 тысяч евро за выход в этот этап и 100 тысяч евро от УЕФА за участие в матчах.

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