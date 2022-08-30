"Шахтер" пасет задних, "Динамо" и "Днепр-1" - в середине: сколько стоят составы участников еврокубков-2022/23

Уже совсем скоро стартует основной раунд новой кампании футбольных еврокубков. Вашему вниманию общая стоимость составов команд, которые будут выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
В начале сентября украинские клубы начнут выступления на групповых этапах евротурниров - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
ТСН Проспорт знакомит читателей со стоимостью команд-участниц соревнований, в том числе представителей нашей страны - донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и "Днепра-1".
Лига чемпионов
Донецкий "Шахтер" имеет один из самых дешевых составов на групповом этапе Лиги чемпионов - 74 миллиона евро. Если быть точным, то по этому показателю "горняки" - четвертые с конца.
Меньше чем у "Шахтера" стоят составы всего трех клубов - датского "Копенгагена" (70 миллионов евро), чешской "Виктории" Пльзень (24 миллиона евро) и израильского "Маккаби" Хайфа (18 миллионов евро).
Что касается соперников украинского клуба в групповом раунде, то состав мадридского "Реала" оценивается в 787 миллионов евро, немецкого "Лейпцига" - 481 миллион евро, а шотландского "Селтика" - 99 миллионов евро.
Почти половина участников группового этапа - 14 клубов - имеют составы стоимостью более 500 миллионов евро. Самый дорогой из них - у "Манчестер Сити" - 1,01 миллиарда евро.
Лига Европы
"Динамо", которое будет представлять Украину на групповом этапе Лиги Европы, расположилось в середине по стоимости составов участников второго по престижности еврокубка.
Состав "бело-синих" - самый дорогой среди украинских клубов и составляет 106 миллионов евро. По общей стоимости состава киевляне опережают 17 из 32 команд, которые пробились в групповой этап Лиги Европы.
В то же время сразу два соперника "Динамо" в группе обходят подопечных Мирчи Луческу. Самый дорогой набор футболистов имеет "Ренн" - 267 миллионов евро, за ним следует "Фенербахче" - 178 миллионов евро. Замыкает квартет по стоимости состава АЕК из Ларнаки – 12 миллионов евро.
Самый дорогой состав в этом турнире у "Манчестер Юнайтед" (743 миллиона евро) и "Арсенала" (647 миллионов евро). Самый дешевый - у финского ХИКа - 9 миллионов евро.
Лига конференций
Украинский дебютант еврокубков "Днепр-1", на удивление, имеет совсем не самый дешевый состав среди участников Лиги конференций - третьего по рангу европейского турнира.
Команда Александра Кучера, имея набор игроков стоимостью 20 миллионов евро, опережает сразу 15 клубов.
Это больше, чем у двух соперников днепрян в группе - кипрского "Аполлона" (16 миллионов евро) и "Вадуца" из Лихтенштейна (6 миллионов евро). Днепряне по стоимости состава уступают только нидерландскому АЗ (62 млн миллиона евро).
Самый дорогой состав в Лиге конференций имеют английский "Вест Хэм" (398 миллионов евро) и испанский "Вильярреал" (343 миллиона евро). Самый дешевый в этом турнире и в целом в еврокубках - ирландский "Шэмрок Роверс" (3 миллиона евро).
Сколько украинские клубы уже заработали в еврокубках сезона-2022/23
После завершения квалификационного этапа трех еврокубковых турниров - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций - украинские клубы уже заработали суммарно 28,31 миллиона евро.
- "Шахтер", стартующий сразу с группового этапа Лиги чемпионов, гарантированно может рассчитывать на 15,64 миллиона евро. Также "горняки" должны получить маркетинговые выплаты.
- "Динамо", которое не смогло пробиться в группу Лиги чемпионов, уступив в раунде плей-офф квалификации португальской "Бенфике", все равно уже заработали 8,63 миллиона евро. "Бело-синие" гарантированно получили 5 миллионов евро за выход в плей-офф квалификации ЛЧ, еще 3,63 миллиона евро - за попадание в группу Лиги Европы. Кроме того, столичный клуб еще получит выплаты от УЕФА за клубный рейтинг.
- "Днепр-1", вылетев в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы от АЕКа, заработал за выступление на этом этапе еврокубков 2,94 миллиона евро.
- Луганская "Заря", проиграв "Университате" в третьем раунде квалификации Лиги конференций, заработала 650 тысяч евро. Само попадание в эту стадию отбора гарантировало луганскому клубу 550 тысяч евро + 100 тысяч евро УЕФА платит за выступление на каждом этапе.
- "Ворскла", вылетевшая от АИКа во втором раунде квалификации Лиги конференций, заработала 450 тысяч евро. Из них 350 тысяч евро за выход в этот этап и 100 тысяч евро от УЕФА за участие в матчах.
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