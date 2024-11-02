"Шахтер" перед Лигой чемпионов обыграл "Черноморец" и поднялся в топ-3 УПЛ (видео)

Голы Зубкова и Бондаренко принесли "горнякам" победу над "моряками".

"Шахтер" одолел "Черноморец" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:1 .

"Горняки" открыли счет на 17-й минуте встречи – после передачи Марлона Гомеса точный удар нанес Александр Зубков.

Одесский клуб очень быстро отыгрался – на 20-й минуте паритет в противостоянии восстановил Артем Габелок.

Однако перед самым перерывом дончане снова вышли вперед – на 45+2-й минуте отличился Артем Бондаренко. Именно этот гол оказался победным, потому что во втором тайме команды не забивали.

Обзор матча "Шахтер" – "Черноморец"

После этой победы "Шахтер" (23 очка) вышел на третье место в УПЛ, сдвинув "Полесье" (22 балла) на четвертую позицию. Теперь подопечные Марино Пушича на три балла отстают от лидеров "Динамо" и "Александрии", которые сыграли на один матч меньше. "Черноморец" (12 пунктов) идет на десятой строчке.

В следующем туре УПЛ "оранжево-черные" 10 ноября сыграют против "Зари", а "моряки" 8 ноября примут "Ворсклу".

Перед этим "Шахтер" в среду, 6 ноября, будет противостоять швейцарскому "Янг Бойз" в поединке четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов.

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