"Шахтер" перед матчем с "Арсеналом" в Лиге чемпионов с трудом одолел "Колос" в УПЛ (видео)

"Шахтер" минимально обыграл "Колос" в стартовом матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече дончане забили на 59-й минуте – игрок хозяев Илир Красничи срезал мяч в свои ворота после передачи Александра Зубкова с левого фланга.

В конце поединка ковалевский клуб чуть не спасся от поражения. На 90+3-й минуте прострел с правого фланга в свои ворота срезал защитник "горняков" Ефим Конопля. Однако гол был отменен из-за того, что перед этим нападающий хозяев Диего на правом фланге атаки отмахнулся от защитника гостей Педро Энрике.

Обзор матча "Колос" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Шахтер" с 19 очками остался на четвертом месте в УПЛ. "Колос" (8 баллов) занимает 13-ю позицию.

Следующий матч "горняки" проведут во вторник, 22 октября, в Лондоне против "Арсенала" в рамках 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов. Затем команда Марино Пушича в воскресенье, 27 октября, в Киеве сыграет против "Динамо" в УПЛ.

"Колос" следующую игру проведет в пятницу, 25 октября, когда приедет в гости к "Полесью" в матче 11-го тура чемпионата Украины.

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