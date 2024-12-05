"Шахтер" перед матчем с "Баварией" победил "Ворсклу" и приблизился к лидерам УПЛ (видео)

"Горняки" сократили отставание от "Динамо" и "Александрии" до 4 очков.

"Шахтер" обыграл "Ворсклу" в стартовом матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1 .

Донецкий клуб обеспечил себе комфортный гандикап еще в первом тайме, трижды поразив ворота полтавчан. На 14-й минуте счет во встрече открыл Невертон. Затем на 22-й и 36-й минутах отличились Георгий Судаков и Лассина Траоре соответственно.

Во втором тайме "Ворскла" сумела отыграть один мяч – на 76-й минуте результативный удар нанес Иван Нестеренко. Однако это не помешало "горнякам" уверенно довести дело до победы.

Обзор матча "Шахтер" – "Ворскла"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Шахтер" (33 очка) продолжает занимать третье место в УПЛ, но сократил отставание от лидеров чемпионата "Динамо" и "Александрии" до 4 баллов. "Ворскла" (16 пунктов) осталась на 11-й позиции.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, дончане 15 декабря на выезде встретятся с "Полесьем", а полтавчане 13 декабря примут "Левый Берег".

Перед этим "Шахтер" во вторник, 10 декабря, в Гельзенкирхене сыграет номинально домашний матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

Читайте также:

"Александрия" и "Динамо" не определили победителя в перенесенном матче лидеров УПЛ (видео)

"Жирона" вылетела из Кубка Испании в серии пенальти от команды с полевым игроком в воротах (видео)

Молодежная сборная Украины узнала соперников в финальном раунде Евро-2025: результаты жеребьевки