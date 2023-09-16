"Шахтер" перед стартом в Лиге чемпионов в большинстве дожал "Оболонь" и укрепил лидерство в УПЛ

Гол Егора Назарины принес "горнякам" три очка в непростом матче с "пивоварами".

"Шахтер" победил "Оболонь" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0 .

Большую часть встречи "пивовары" вынуждены были провести в меньшинстве – на 33-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Артем Вовкун.

Долгое время киевская команда сохраняла свои ворота "сухими", но в конце игры все же пропустила. На 77-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной в ближний угол забил Егор Назарина, который вышел на замену.

"Шахтер" (17 очков) продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. "Оболонь" с 5 баллами располагается на 11-й позиции.

В следующем туре "оранжево-черные" 23 сентября встретятся с "Рухом", а "пивовары" днем ранее будут принимать "Верес".

Напомним, во вторник, 19 сентября, "Шахтер" проведет стартовый матч группового раунда Лиги чемпионов против "Порту". Номинально домашний для чемпиона Украины поединок состоится в немецком Гамбурге.

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