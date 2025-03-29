"Шахтер" победил "Оболонь" и прервал свою безвыигрышную серию в УПЛ (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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"Шахтер" на выезде одолел "Оболонь" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 0:2 .

Первый гол в этой игре "горняки" забили на 22-й минуте, когда бразилец Эгиналду ударом головой замкнул подачу от Артема Бондаренко.

В конце встречи подопечные Марино Пушича окончательно сняли вопрос о победителе – на 89-й минуте точный удар нанес Антон Глущенко, который вышел со скамейки для запасных. Для 20-летнего украинского полузащитника это дебютный гол в официальных матчах за "Шахтер".

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Обзор матча "Оболонь" – "Шахтер"

Таким образом, "оранжево-черные" прервали свою безвыигрышную серию в УПЛ, которая длилась два матча. В предыдущих поединках донецкий клуб сыграл вничью с "Кривбассом" (1:1) и "Карпатами" (0:0).

После этой победы "Шахтер" (44 очка) продолжает занимать третье место в УПЛ. "Горняки" на 7 баллов отстают от лидера чемпионата "Динамо" и 6 пунктами уступают "Александрии", которая сыграла на один матч больше.

"Пивовары" с 18 очками находятся на 14-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины, в зоне переходных матчей.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" 6 апреля встретится с "Вересом", а "Оболонь" 4 апреля сразится с "Ингульцом".