"Шахтер" победил в последнем матче года и продлил свое лидерство в УПЛ

"Шахтер" победил в последнем матче года и продлил свое лидерство в УПЛ

"Горняки" в гостях обыграли "Александрию".

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги, в последнем матче 2021 года "Шахтер" на выезде обыграл "Александрию" – 2:1.

Счет матча в середине второго тайма открыл форвард хозяев Олег Кожушко. Через несколько минут Манор Соломон сравнял счет.

Уже на 76-й минуте Жуниор Мораес, долгое время полгода не выходивший на поле из-за травмы, смог подарить "горнякам" победу.

Благодаря этой победе "Шахтер" закрепился на первом месте турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 47 очков. "Динамо" отстает от донецкой команды на 3 очка, но имеет еще одну игру в запасе – против луганской "Зари".

"Александрия" с 26 очками осталась на шестой позиции.

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