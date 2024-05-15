"Шахтер" победил "Ворсклу" и завоевал Кубок Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу сезона-2023/24. В финальном матче турнира на стадионе "Авангард" в Ровно "горняки" обыграли полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1 .

Подопечные Марино Пушича вышли вперед в конце первого тайма. На 40-й минуте встречи Иракли Азаров выполнил подачу с левого фланга, а Даниил Сикан забил ударом головой.

На старте второго тайма дончане укрепили свое преимущество в счете. На 56-й минуте после подачи с углового от Александра Зубкова на дальнюю штангу мяч сбросил Николай Матвиенко, а там Ефим Конопля замкнул головой – голкипер полтавчан Павел Исенко отбил мяч уже за линией ворот.

Полтавская команда на 85-й минуте сократила отставание в счете. Николай Ковталюк красивым ударом пяткой из пределов вратарской завершил прострел Ильи Крупского с правого фланга. Однако на большее у "зелено-белых" сил не хватило.

Это был первый финал Кубка Украины с начала полномасштабного российского вторжения. До этого последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш национального кубка вообще не проводился.

Таким образом, "горняки" выбороли 14-й Кубок Украины в клубной истории. Для "Шахтера" это был 20-й финал этого турнира. До этого последний раз дончане триумфовали в турнире в сезоне-2018/19, разбив в финальном поединке "Ингулец" (4:0).

Донецкий клуб стал рекордсменом по выигранным национальным Кубкам, обойдя "Динамо", которое завоевывало Кубок Украины 13 раз.

"Ворскла" в третий раз в истории играла в финале Кубка Украины. Полтавчане завоевывали этот трофей лишь однажды – в сезоне-2008/09, одолев в финале именно "Шахтер" (1:0).

Напомним, 11 мая "Шахтер" победил "Динамо" (1:0) в Классическом и досрочно стал чемпионом УПЛ. Для дончан это 15-е чемпионство в клубной истории. Рекордсменом по этому показателю остается "Динамо", которое 16 раз выигрывало чемпионат Украины.

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