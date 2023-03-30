"Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию из-за спора с ФИФА по поводу "бегства" легионеров

"Горняки" утверждают, что понесли убытки в размере около 40 миллионов евро.

Донецкий "Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию из-за решения ФИФА, которое позволило легионерам из чемпионата Украины в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Украинский футбольный клуб "Шахтер" сегодня (29 марта 2023 года) подал жалобу по статье 7 Регламента (ЕС) № 1/2003 в Комиссию Европейского Союза против ФИФА по поводу действующей приостановки трудовых договоров с легионерами и иностранными тренерами", – говорится в заявлении.

Отмечается, из-за действий ФИФА, которые "Шахтер" считает незаконными, клуб потерял около 40 миллионов евро.

Ранее "горняки" обращались в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием от ФИФА возместить ущерб. Однако суд принял сторону Международной федерации футбола, отказав "оранжево-черным".

"Как клуб мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, свойственными международной футбольной правовой системе – процессу, которому не хватает честности и прозрачности, и он явно не отвечает цели. ФИФА создала систему, с помощью которой она может влиять на результаты решений Спортивного арбитражного суда, поэтому мы призываем международный футбол объединиться и реформировать юридические процедуры и стандарты управления нашего спорта.

Арбитражный суд должен быть защищен от влияния всех внешних сторон, включая ФИФА, и иметь возможность выносить решения по делам независимо, с полной беспристрастностью и справедливостью.

Мы ожидаем, что Европейская комиссия поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает наш клуб из-за действий ФИФА, в то время как нашу страну опустошает незаконная война. Даже в эти самые трагические и отчаянные времена футбол предлагает облегчение, и мы, как украинский клуб, надеемся, что нам разрешат нормально функционировать, чтобы дарить радость нашим болельщикам, игрокам и нашим семьям", – говорится в заявлении донецкого клуба.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФИФА разрешила легионерам из УПЛ, а также чемпионата России в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами. Сначала новое трансферное правило было рассчитано до июня 2022 года, но затем ФИФА продлила срок его действия еще на год, до июня 2023-го.

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