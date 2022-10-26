"Шахтер" поддержал своего форварда после сумасшедшего промаха в матче с "Селтиком": видео курьезного фейла

Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан допустил эпичный промах во время поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского "Селтика".

На 72-й минуте матча, когда счет на табло был ничейным - 1:1, у форварда "горняков" был убийственный голевой момент. Автор единственного забитого гола дончан в этой встрече Михаил Мудрик убежал от игроков соперника и в штрафной площадке выкатил мяч под удар Сикану, но тот с нескольких метров умудрился не забить в пустые ворота.

Даниил то ли хотел остановить мяч, то ли так неудачно пробил, но после его касания игровой снаряд прокатился рядом со штангой. Нереализованный супершанс заставил схватиться за головы как болельщиков "Шахтера", так и самого антигероя эпизода.

Видео сумасшедшего промаха Сикана

Все, что работает от Мудрик, чтобы сделать его на кладке и SOMEHOW Sikan puts it wide…



Unbelievable pic.twitter.com/WhVl9O8j35 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) октябрь 25, 2022

Несмотря на упущенную голевую возможность Сикана, "горняки" добыли положительный результат в игре на "Селтик Парк". Матч завершился вничью - 1:1 .

Этот результат гарантировал "оранжево-черным" еврокубковую весну - "Шахтер" как минимум завоевал путевку в 1/16 финала Лиги Европы, а в заключительном поединке группового турнира сразится с "РБ Лейпцигом" за плей-офф Лиги чемпионов.

После матча в Шотландии главный тренер дончан Игорь Йовичевич и футболисты "Шахтера" поддержали Сикана, чтобы 21-летний футболист не корил себя за нереализованный момент.

"Конечно, Даниил расстроен, что не забил тот мяч в хорошем моменте, но он является частью команды, а команда забивает вместе и проигрывает вместе. Это неотъемлемая часть футбола, и мы воспринимаем это как футбол. "Реал" забил нам на последних секундах - и это футбол. Мы должны поддержать его. Поддерживая его, мы поддерживаем самих себя и команду. Что не убивает тебя, то делает сильнее. И мы - семья. На самом деле семья. И все ребята уже к нему подошли, все тренеры, чтобы поднять голову. Ведь из "Селтик Парк" немногие выходят так гордо, как мы сегодня", - цитирует слова Йовичевича официальный сайт "горняков".

Кроме того, Мудрик у себя в сторис Instagram попросил фанатов также поддержать Сикана.

"Хочу попросить всех своих болельщиков поддержать этого казака. У всех бывают неудачные дни. Но то, как он выходит и с каким желанием играет, заслуживает поддержки. Спасибо за понимание", - написал Мудрик на фоне фото своего одноклубника.

instagram.com/mmudryk10

Добавим, что в другом матче группы F мадридский "Реал" на выезде сенсационно уступил немецкому РБ "Лейпцигу" - 3:2 .

"Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов: турнирное положение

После матчей 5-го тура "Шахтер" с 6 очками находится на третьем месте в своей группе. Лидирует с 10 пунктами "Реал", который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ . На второй позиции - "РБ Лейпциг" (9). "Селтик" - последний (2).

. На второй позиции - "РБ Лейпциг" (9). "Селтик" - последний (2). За тур до завершения группового этапа Лиги чемпионов "горняки" гарантировали себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы. А вот для выхода в плей-офф ЛЧ команде Игоря Йовичевича в заключительном матче необходимо побеждать "РБ Лейпциг".

Матчи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоятся 2 ноября: "Реал" - "Селтик", "Шахтер" - РБ "Лейпциг".

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