"Шахтер" подписал капитана "Зари" и внес его в заявку на сезон УПЛ

"Шахтер" подписал с Назариной контракт на пять лет.

О трансфере "горняки" уже объявили на своем официальном сайте.

Фамилия Назарины уже появилась в заявке "горняков" на текущий сезон украинской Премьер-лиги. Это можно увидеть на официальном сайте УПЛ. 25-летний футболист дозаявлен "оранжево-черными" под 29-м номером.

Фото: УПЛ

Назарина защищал цвета "Зари" с 2020 года и был капитаном команды. Всего за луганский клуб Егор провел 59 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

В прошлом Назарина выступал за "Днепр", бельгийский "Антверпен" и львовские "Карпаты".

После четырех туров "Шахтер" с 10 очками занимает второе место в таблице УПЛ. Следующий матч "горняки" проведут 1 октября с харьковским "Металлистом".

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил клуб АПЛ.

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