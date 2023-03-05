"Шахтер" поиздевался над "Металлистом 1925" и поравнялся с "Днепром-1" на вершине УПЛ

"Шахтер" разбил "Металлист 1925" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:7 .

В первом тайме подопечные Игоря Йовичевича четырежды поразили ворота соперника. Дубль оформил Александр Зубков, еще по голу забили Богдана Михайличенко и Лассина Траоре.

После перерыва дончане не остановились и забили еще три мяча. Отличились Иван Петряк и Ярослав Ракицкий, для которого это дебютный гол после возвращения в "Шахтер". Кроме того, автогол занес в свой пассив защитник харьковчан Игорь Курило.

"Шахтер" (36 очков) догнал в турнирной таблице лидера чемпионата – "Днепр-1", который в этом туре не сумел обыграть "Александрию". "Металлист 1925" (19 пунктов) занимает восьмую строчку.

"Александрию". "Металлист 1925" (19 пунктов) занимает восьмую строчку. В следующем туре УПЛ "горняки" 12 марта сыграют с "Кривбассом", а харьковский клуб днем ранее встретится с "Черноморцем".

Напомним, в четверг, 9 марта, "Шахтер" в Варшаве проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с нидерландским "Фейеноордом". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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