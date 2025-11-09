ТСН в социальных сетях

Проспорт
237
1 мин

"Шахтер" поиздевался над "Полтавой" и увеличил отрыв от "Динамо" в УПЛ

Подопечные Арды Турана оторвались от киевлян на расстояние семи очков.

Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" разгромил "Полтаву" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 7:1.

"Горняки" открыли счет уже на 3-й минуте встречи - отличился Марлон Гомес.

На 17-й минуте Педриньо реализовал пенальти, удвоив преимущество донецкого клуба.

После перерыва полтавчане сократили отставание – на 53-й минуте точный удар нанес Денис Галенков.

Однако в ответ подопечные Арды Турана забили еще пять мячей. Это сделали Эгиналду (57-я минута), Олег Очеретько (60'), Невертон (82') и Ефим Конопля (90'). Также автогол занес в свой пассив защитник "Полтавы" Вадим Пидлепич (90+4').

Обзор матча "Шахтер" – "Полтава"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Шахтер" (27 очков) продолжает лидировать в УПЛ. "Оранжево-черные" на 4 балла опережают ЛНЗ и "Полесье", а отрыв от "Динамо", которое сейчас занимает четвертую строчку, вырос до 7 пунктов.

"Полтава" замыкает турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 6 очков.

В следующем туре чемпионата Украины дончане 22 ноября на выезде сыграют против "Оболони", а полтавчане днем ранее встретятся с ЛНЗ.

Напомним, на этой неделе "Шахтер" уверенно обыграл исландский "Брейдаблик" (2:0) в матче основного раунда Лиги конференций.

