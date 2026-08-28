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Шахтер — Полесье: где смотреть и прогноз букмекеров на центральный матч 4-го тура УПЛ
Поединок состоится 29 августа на "Арене Львов".
В субботу, 29 августа, донецкий "Шахтер" и житомирское "Полесье" встретятся в центральном матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Поединок состоится во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
В прошлом сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины, а "Полесье" впервые в своей истории завоевало бронзовые медали УПЛ.
В новом сезоне дончане выиграли три матча из трех и с 9 очками занимают второе место в УПЛ, уступая "Карпатам" по дополнительным показателям. Житомирцы одержали две победы и один раз проиграли — команда Руслана Ротаня с 6 баллами располагается на пятой позиции.
Где смотреть матч Шахтер — Полесье
В Украине поединок "Шахтер" — "Полесье" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Полесье
Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу подопечных Арды Турана можно поставить с коэффициентом 1,79. Ничья — 3,50. Выигрыш "Полесья" — 4,70.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал соперников в основном раунде Лиги чемпионов.