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"Шахтер" получил официальное предложение от гранда АПЛ по Мудрику — "горняки" просят гораздо больше

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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271
Время на прочтение
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"Шахтер" получил официальное предложение от гранда АПЛ по Мудрику — "горняки" просят гораздо больше

Фото: ФК Шахтер

В ближайшее время пройдут переговоры с агентом футболиста.

Лондонский "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по трансферу вингера Михаила Мудрика.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, речь идет о 40 миллионах евро плюс 20 миллионах возможных бонусов. Однако "Шахтер" требует гораздо больше. Известно, что "горняки" намерены продать Мудрика не менее 100 миллионов евро.

В ближайшее время состоятся переговоры с агентом Мудрика. Об условиях личного контракта проблем у "канониров" возникнуть не должно.

  • В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистам.
  • Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, что сам вингер уже достиг предварительных договоренностей с лондонским клубом.

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Дата публикации
Просмотры
271
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