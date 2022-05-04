"Шахтер" получил право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23

Донецкий "Шахтер" автоматически попал в групповой раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Это стало возможным благодаря победе английского "Ливерпуля" над испанским "Вильярреалом" в полуфинале турнира этого года, а также отстранению российских клубов из еврокубков на следующий сезон.

Согласно регламенту турнира, если победитель Лиги чемпионов квалифицируется в групповой этап через внутренний чемпионат, то прямую путевку получает чемпион 11-й по рейтингу ассоциации. Поскольку ранее УЕФА отстранил российские команды, то Шотландия (11-я позиция в рейтинге европейских ассоциаций) уже получила прямую путевку в групповой этап турнира. Таким образом, право сыграть в групповом этапе также получает чемпион 12-й ассоциации, которой как раз и есть Украина.

Так как "Ливерпуль", а также "Манчестер Сити" и мадридский "Реал", которые посоревнуются во втором полуфинале турнира, уже гарантировали себе попадание в группу Лиги чемпионов, то именно Украина получит одну прямую путевку в основной раунд на следующий сезон.

Отметим, что сезон УПЛ-2021/22 был завершен досрочно из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Чемпионат впервые в истории закончили без определения чемпиона и призеров. Турнирная таблица на 24 февраля была признана окончательной.

Поскольку "Шахтер" финишировал на первой строчке, то именно он и получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23 от Украины. "Динамо" же, отставшее от "горняков" на 2 очка, сыграет в квалификации турнира.

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