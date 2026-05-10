"Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" гарантировал себе участие в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Это произошло после того, как "Рейнджерс" и "Олимпиакос", имеющие выше "горняков" клубный рейтинг УЕФА, потеряли шансы на чемпионские титулы в Шотландии и Греции соответственно.

Благодаря тому, что победитель Лиги чемпионов-2025/26 (ПСЖ или "Арсенал") квалифицируется в следующий розыгрыш турнира через национальный чемпионат, в основном раунде появится вакантное место. Его получит чемпион с самым высоким 5-летним рейтингом среди ассоциаций, которые расположены в таблице коэффициентов УЕФА за пределами топ-10.

Таким образом, именно "Шахтер", который досрочно стал чемпионом УПЛ, благодаря своему высокому рейтингу УЕФА забрал вакантное место в основной этап Лиги чемпионов-2026/27.

Отметим, что в этом сезоне "Шахтер" как обладатель Кубка Украины-2024/25 стартовал в квалификации Лиги Европы, где в 3-м раунде вылетел в серии пенальти от греческого "Панатинаикоса". Подопечные Арды Турана опустились в Лигу конференций и дошли там до полуфинала, где проиграли английскому "Кристал Пэлес".

