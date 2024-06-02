"Шахтер" получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2024/25

Донецкий "Шахтер" будет играть в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Чемпион Украины получил прямую путевку в эту стадию турнира благодаря тому, что мадридский "Реал" обыграл "Боруссию" Дортмунд в финальном матче ЛЧ-2023/24.

Согласно новому регламенту, поскольку победитель Лиги чемпионов обеспечил себе участие в следующем розыгрыше самого престижного еврокубка через национальный чемпионат, то вакантное место достанется чемпиону своей страны с самым высоким 5-летним рейтингом в еврокубках – таким клубом стал "Шахтер".

Если бы "Реал" проиграл "Боруссии" Дортмунд в финале, то Бундеслига получила бы шестого представителя в основной стадии ЛЧ-2024/25 – "Айнтрахт" Франкфурт. В таком случае "Шахтеру" пришлось бы проходить раунд плей-офф квалификации.

Отметим, что киевское "Динамо" в ранге серебряного призера УПЛ будет стартовать со второго отборочного раунда Лиги чемпионов и уже узнало потенциальных соперников.

Напомним, сезон-2024/25 станет первым, в котором будет применен новый формат еврокубков. Помимо увеличения количества участников основной стадии всех трех евротурниров с 32 до 36 клубов, классический групповой этап будет заменен на формат единой лиги.

Каждая команда в Лиге чемпионов и Лиге Европы проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде), а в Лиге конференций – по шесть матчей на этапе лиги (три дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии каждого из евротурниров автоматически попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках. Переходов между турнирами (с ЛЧ в ЛЕ, с ЛЕ в ЛК) больше не будет.

Революционные изменения также коснутся календаря турниров. Последние, 7-й и 8-й, туры в ЛЧ и ЛЕ пройдут в январе 2025 года. ЛК завершится шестым туром в декабре.

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