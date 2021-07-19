"Шахтер" получил соперника в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов: результаты жеребьевки

Матчи этой стадии состоятся 3/4 и 10 августа.

В понедельник, 19 июля, состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/22. Своего соперника в новом сезоне самого престижного еврокубка также узнал вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Команда Роберто Де Дзерби в третьем отборочном раунде ЛЧ сыграет против бельгийского "Генка".

Матчи 3-го раунда квалификации состоятся 3/4 и 10 августа.

Отметим, что во время жеребьевки "Шахтер" был сеяным вместе с "Бенфикой", "Монако" и победителем пары "Селтик" - "Мидтьюлланд", поэтому с этими командами не мог встретиться.

Кроме того, среди несеяных был московский "Спартак", но УЕФА разводит украинские и российские клубы в еврокубках.

Если "Шахтер" преодолеет 3-й квалификационный раунд, то на заключительном этапе отбора также будет сеяным. В случае поражения в третьем квалифай-раунде ЛЧ "горняки" сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Путь чемпионов:

"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Омония" (Кипр) - "Легия" (Польша) / "Флора" (Эстония)

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) / "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Слован" (Словакия) / "Янг Бойз" (Швейцария)

"Олимпиакос" (Греция) / "Нефтчи" (Азербайджан) - "Мура" (Словения) / "Лудогорец" (Болгария)

"Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербия) - "Алашкерт" (Армения) / "Шериф" (Молдова)

"Мальме" (Швеция) / ХИК (Финляндия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Ференцварош" (Венгрия) / "Жальгирис" (Литва) - "Славия" (Чехия)

Путь представителей лиг:

"ПСВ" (Нидерланды) / "Галатасарай" (Турция) - "Селтик" (Шотландия) / "Мидтьюлланд" (Дания)

"Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия)

"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина)

"Монако" (Франция) - "Рапид" (Австрия) / "Спарта" (Чехия)

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