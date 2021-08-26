"Шахтер" попал в 3-ю корзину, "Динамо" - в 4-ю: кто потенциальные соперники украинских команд в группах Лиги чемпионов

"Шахтер" попал в 3-ю корзину, "Динамо" - в 4-ю: кто потенциальные соперники украинских команд в группах Лиги чемпионов

Украина второй год подряд будет представлена двумя командами в основной сетке турнира.

Донецкий "Шахтер" после ничьей с "Монако" в ответном матче раунда плей-офф присоединилось к киевскому "Динамо" в качестве участника группового этапа Лиге чемпионов.

В четверг, 26 августа, состоится жеребьевка следующей стадии турнира. Перед ней команды были распределены по корзинам. "Горняки" оказались в третьей из них, а киевляне - в последней, куда попали команды с наименьшим клубным рейтингом.

Соперниками "Шахтера" на групповой стадии турнира будут по одной команде из первой, второй и четвертой корзин, "Динамо" - с первой, второй и третьей. Их и определит жеребьевка.

Корзина 1: "Челси" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия).

Корзина 2: "Реал" (Испания), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), ПСЖ (Франция), "Ливерпуль" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Д (Германия).

Корзина 3: "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Шахтер" (Украина), "РБ Лейпциг" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Португалия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия).

Корзина 4: "Бешикташ" (Турция), "Динамо" К (Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия), "Шериф" (Молдова).

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов будут сыграны 14 сентября, заключительные - 8 декабря.

В 1/8 финала турнира выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

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