"Шахтер" поражением от "Порту" простился с Юношеской лигой УЕФА

Команда "горняков" U-19 заняла третье место в своей группе.

Донецкий "Шахтер" уступил португальскому "Порту" в матче заключительного 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Поединок в городе Порту завершился со счетом 2:0 .

Оба гола хозяева поля забили во втором тайме. На 47-й минуте счет в игре открыл 16-летний форвард Анья Канде.

А на 63-й минуте ровесник Канде нападающий Родригу Мора удвоил преимущество "драконов". Украинская команда ничем ответить не смогла.

Добавим, что юные "горняки" во второй раз уступили "Порту" в этом розыгрыше турнира. В матче первого тура дончане потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.

Стоит отметить, что с турнирной точки зрения поединок последнего тура уже не имел значения для "Шахтера" U-19, ведь "горняки" досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

Таким образом, команда "горняков" U-19 заняла третье место в своей группе с 6 очками, которые были завоеваны в матчах против "Антверпена".

Выиграл этот квартет "Порту" (15 баллов), опередив "Барселону" по дополнительным показателям. "Драконы" вышли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, а каталонцы сразятся в 1/16 финала.

А вот для "Шахтера" и "Антверпена", который проиграл все шесть матчей турнира, выступления в Юношеской лиге УЕФА завершены.

Напомним, что сегодня, 13 декабря, вечером в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют взрослые команды "Шахтера" и "Порту". Дончанам нужно побеждать "драконов", чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В противном случае "горняки" весной сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Поединок на стадионе "Драгау" начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Порту" – "Шахтер".

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