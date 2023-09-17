Шахтер – Порту: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Чемпион Украины начинает свои выступления в новом розыгрыше самого престижного евротурнира.

Во вторник, 19 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет против "Порту" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину номинально домашний для "горняков" поединок состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Согласно результатам жеребьевки, чемпион Украины попал в группу H, где сыграет против испанской "Барселоны", португальского "Порту" и бельгийского "Антверпена".

Где смотреть матч Шахтер – Порту

На территории Украины поединок между "Шахтером" и "Порту" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Порту".

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Порту

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают португальский клуб. На победу "драконов" можно поставить с коэффициентом 1,87. Ничья – 4,10. Выигрыш "Шахтера" – 4,45.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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