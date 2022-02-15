"Шахтер" потерпел первое поражение на сборах в Турции

"Шахтер" потерпел первое поражение на сборах в Турции

Команды сыграли два тайма по 30 минут.

Во вторник, 15 февраля, донецкий "Шахтер" провел второй контрольный спарринг на втором тренировочном сборе в Турции. Команда Роберто Де Дзерби неожиданно уступила "Мариуполю" — 1:2 .

Счет матча открыл на 41-й минуте Андрей Кухарук. Через несколько минут Тете восстановил паритет. Но за две минуты до конца матча Андрей Пятов отличился автоголом.

Напомним, что команды встречались в рамках первого тренировочного сбора. Тогда "Шахтер" и "Мариуполь" сыграли вничью – 0:0.

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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