Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Шахтер" потерпел разгромное поражение на старте Юношеской лиги УЕФА

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
360
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Шахтер" потерпел разгромное поражение на старте Юношеской лиги УЕФА

"Шахтер" (U-19) – "Порту" (U-19) / Фото: ФК Шахтер

Команда "горняков" U-19 без шансов уступила сверстникам из "Порту".

Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл "Порту" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА – 1:4.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для "горняков" встреча состоялась на стадионе "Эдмунд-Пламбек" в немецком городе Нордерштедт

Еще в первом тайме "оранжево-черные" пропустили трижды – дубль оформил Родриго Мора, еще один гол забил Хорхе Мейрелеш.

В начале второй половины поединка Уссумане Джало отправил четвертый мяч в ворота дончан. "Шахтер" сумел ответить лишь голом престижа, который на 90+3-й минуте забил Олег Пушкарев.

В другом матче стартового тура группы Н сыграют юношеские команды "Барселоны" и "Антверпена". Эта встреча состоится 19 сентября в 17:00 по киевскому времени.

В следующем туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" 4 октября сыграет с "Антверпеном", а "Порту" будет принимать "Барселону".

Напомним, сегодня вечером свой матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту" сыграет основная команда "Шахтера". Поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге начнется в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Порту".

Читайте также:

Шахтер – Порту: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Заря – Гент: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

ПСЖ – Боруссия Дортмунд: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
360
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация