"Шахтер" потерпел разгромное поражение на старте Юношеской лиги УЕФА

Команда "горняков" U-19 без шансов уступила сверстникам из "Порту".

Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл "Порту" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА – 1:4 .

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для "горняков" встреча состоялась на стадионе "Эдмунд-Пламбек" в немецком городе Нордерштедт

Еще в первом тайме "оранжево-черные" пропустили трижды – дубль оформил Родриго Мора, еще один гол забил Хорхе Мейрелеш.

В начале второй половины поединка Уссумане Джало отправил четвертый мяч в ворота дончан. "Шахтер" сумел ответить лишь голом престижа, который на 90+3-й минуте забил Олег Пушкарев.

В другом матче стартового тура группы Н сыграют юношеские команды "Барселоны" и "Антверпена". Эта встреча состоится 19 сентября в 17:00 по киевскому времени.

В следующем туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" 4 октября сыграет с "Антверпеном", а "Порту" будет принимать "Барселону".

Напомним, сегодня вечером свой матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту" сыграет основная команда "Шахтера". Поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге начнется в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Порту".

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