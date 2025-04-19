"Шахтер" потерпел сенсационное поражение и отпустил в отрыв "Динамо" и "Александрию" (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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"Шахтер" сенсационно уступил "Колосу" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:4 .

Клуб из Ковалевки открыл счет на 26-й минуте – отличился Аринальдо Ррапай. На 38-й минуте преимущество "Колоса" увеличил Андрей Цуриков. В обоих случаях ассистировал Владислав Велетень.

Перед перерывом "горняки" сократили отставание – на 44-й минуте точный удар нанес Марлон Гомес.

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На старте второго тайма подопечные Марино Пушича могли сравнять счет, но гол Артема Бондаренко на 59-й минуте был отменен из-за офсайда.

На 85-й минуте Велетень отправил третий мяч в ворота донецкого клуба.

В компенсированное время, на 90+5-й минуте, Кевин реализовал пенальти и подарил "оранжево-черным" надежду на спасение.

Но это уже не помешало подопечным Руслана Костышина удержать победу. Более того, на 90+7-й минуте Джованни Боливар забил четвертый гол в ворота "Шахтера". Результативную передачу сделал Велетень.

Обзор матча "Шахтер" – "Колос"

После этого матча "Шахтер" (53 очка) остался на третьем месте в УПЛ, отпустив в отрыв "Динамо" (63 балла) и "Александрию" (57 пунктов). До конца чемпионата осталось сыграть всего пять туров.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" 27 апреля в Классическом сыграет с "Динамо", а "Колос" в тот же день примет "Полесье".

Перед этим "горняков" ждет полуфинальный матч Кубка Украины с "Полесьем", который состоится в среду, 23 апреля.