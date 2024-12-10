"Шахтер" потерпел сокрушительное поражение от "Баварии" в Лиге чемпионов (видео)

"Горняки" забили первыми, но затем пропустили пять голов.

Донецкий "Шахтер" проиграл мюнхенской "Баварии" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Номинально домашний для "горняков" поединок на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 1:5 .

"Горняки" открыли счет уже на 5-й минуте встречи. Александр Зубков сделал разрезную передачу на ход Кевину, а тот вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Очень быстро немецкий клуб отыгрался. На 11-й минуте Конрад Лаймер подобрал мяч в штрафной площадке дончан и нанес сильный удар в ближнюю "девятку".

В конце первого тайма "Шахтер" создал супермомент. Во время контратаки на 44-й минуте Кевин протянул мяч в штрафную мюнхенцев и сделал отличный пас в центр на Георгия Судакова, но тот не попал в ворота.

Подопечные Венсана Компани моментально наказали чемпиона Украины за такое расточительство. На 45-й минуте Марлон Гомес ошибся возле собственных ворот, после чего Томас Мюллер нанес точный удар, воспользовавшись ассистом Джамала Мусиалы.

На 66-й минуте "Бавария" могла увеличить свое преимущество. Мусиала на дальней штанге замкнул подачу с углового, но арбитр отменил этот гол из-за того, что перед этим Матис Тель заблокировал вратаря "оранжево-черных" Дмитрия Ризныка.

Однако вскоре мюнхенский клуб забил третий мяч. На 70-й минуте Майкл Олисе реализовал пенальти, назначенный за то, что защитник "горняков" Алаа Грам прыгнул в ноги Саше Боэ в собственной штрафной.

На этом "Бавария" не остановилась. На 87-й минуте провал в обороне "горняков" закончился тем, что Мусиала расстрелял ворота Ризныка.

Точка в этом поединке была поставлена ​​на 90+3-й минуте, когда Олисе оформил дубль, забив после сольного прохода.

Обзор матча "Шахтер" – "Бавария"

После шести туров "горняки" занимают 27-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе 4 очка. "Бавария" (12 баллов) находится на восьмой позиции.

Впереди донецкий клуб ждут еще два матча основного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся уже в следующем году. Подопечные Марино Пушича 22 января встретятся с французским "Брестом", а 29 января будут противостоять дортмундской "Боруссии".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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