"Шахтер" потерял очки и до максимума закрутил интригу в борьбе за чемпионство УПЛ (видео)

"Шахтер" на выезде сыграл вничью с "Александрией" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:1 .

Хозяева шокировали донецкий клуб в начале поединка. Николай Михайленко на 9-й минуте забил отличным дальним ударом в левый нижний угол ворот Анатолия Трубина.

Николай Михайленко шокирует Шахтер – Александрия выходит вперед на 9 минуте матча #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/Uo4WHPLTFU — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 7, 2023

Долгое время команда Руслана Ротаня успешно защищалась и сохраняла свои ворота "сухими". Однако на 75-й минуте "оранжево-черные" сумели отыграться – Кевин Келси добил мяч в сетку после того, как Дмитрий Крыськив с границы штрафной площадки попал в штангу.

В конце матча "горняки" устроили штурм ворот александрийцев, но успеха в этом не добились.

"Шахтер" (60 очков) продолжает лидировать в УПЛ. Дончане опережают "Днепр-1" на три балла, но у днепрян есть одна игра в запасе. "Александрия" (38 пунктов) идет на 5-м месте.

В следующем туре "горняки" 13 мая на выезде встретятся с "Ингульцом".

Подопечные Ротаня 11 мая доиграют прерванный из-за воздушной тревоги матч 1-го тура УПЛ с "Днепром-1". 15 мая "Александрия" на выезде будет противостоять "Колосу".

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