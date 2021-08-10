"Шахтер" повторно разобрался с "Генком" и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

"Шахтер" повторно разобрался с "Генком" и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

До группового этапа остался всего один шаг.

Донецкий "Шахтер" после гостевой победы со счетом 2:1 в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов снова обыграл бельгийский "Генк" и вышел в следующую стадию. Поединок НСК Олимпийский в Киеве завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Подопечные Де Дзерби вышли вперед на 27-й минуте. Летний новичок "горняков" Лассина Траоре в одно касание отправил мяч в дальний угол после передачи от Тете.

Больше в первом тайме команды не отличались. А во втором порадовали болельщиков уже большим количеством голевых моментов. Сначала на 64-й минуте гости могли сравнять счет, но удар головой Онуачу приняла на себя перекладина.

А уже на 77-й минуте "Шахтер" закрыл вопрос о победителе дуэли. Маркос Антонио добил мяч в сетку после того, как Траоре попал в защитника бельгийского клуба.

На последних минутах "Генк" отыграл один мяч. Сирил Дессерс отличился точным ударом, который уже никак не повлиял на судьбу противостояния.

Отметим, что в первом тайме получил травму и покинул поле еще один новичок "Шахтера" Педринью. А вот Евгений Коноплянка, наоборот, во второй половине встречи вернулся на поле после повреждения, которое не дало ему поехать на Евро-2020.

В плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). Матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 17/18 и 24/25 августа.

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