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"Шахтер" представил форму на следующий сезон
"Горняки" показали домашний и выездной комплекты, в которых будут играть матчи сезона-2026/27.
Донецкий "Шахтер", который досрочно стал чемпионом УПЛ-2025/26, представил игровую форму на следующий сезон.
Новые домашний и выездной комплекты экипировки "горняки" показали на своем официальном сайте.
Домашняя форма клуба выполнена в традиционных оранжево-черных цветах, а гостевая — в белых.
"Домашняя форма выполнена в классических традиционных цветах и узнаваемом дизайне, что подчеркивает приверженность истокам и несгибаемому духу "горняков".
Выездная форма создана в совершенно новых цветах. Ее концепция содержит особую отсылку к первому названию клуба — "Стахановец" — и подробно воспроизводит эту важную страницу истории команды, когда первые поколения игроков закалялись трудом и углем.
Нынешние комплекты имеют особое символическое значение. В мае клуб отметил свой юбилей — 90 лет со дня основания, и в честь этой даты как символ несокрушимости и гордости на экипировку добавлено уникальное юбилейное лого", — говорится в сообщении донецкого клуба.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.
Также мы рассказывали, что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон-2026/27.