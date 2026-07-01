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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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194
Время на прочтение
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"Шахтер" представил форму на следующий сезон

"Горняки" показали домашний и выездной комплекты, в которых будут играть матчи сезона-2026/27.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Новая форма "Шахтера"

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер", который досрочно стал чемпионом УПЛ-2025/26, представил игровую форму на следующий сезон.

Новые домашний и выездной комплекты экипировки "горняки" показали на своем официальном сайте.

Домашняя форма клуба выполнена в традиционных оранжево-черных цветах, а гостевая — в белых.

"Домашняя форма выполнена в классических традиционных цветах и узнаваемом дизайне, что подчеркивает приверженность истокам и несгибаемому духу "горняков".

Выездная форма создана в совершенно новых цветах. Ее концепция содержит особую отсылку к первому названию клуба — "Стахановец" — и подробно воспроизводит эту важную страницу истории команды, когда первые поколения игроков закалялись трудом и углем.

Нынешние комплекты имеют особое символическое значение. В мае клуб отметил свой юбилей — 90 лет со дня основания, и в честь этой даты как символ несокрушимости и гордости на экипировку добавлено уникальное юбилейное лого", — говорится в сообщении донецкого клуба.

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Новая форма "Шахтера" / © ФК Шахтер

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Также мы рассказывали, что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон-2026/27.

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Дата публикации
Количество просмотров
194
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