"Шахтер" представил третий комплект формы на сезон-2025/26 (фото)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2025/26.

Футболка выполнена в бежевом цвете с орнаментом, повторяющим силуэт эмблемы клуба. Лого "горняков" с контуром сине-желтого цвета изображено посередине.

Участие в презентации новой формы приняли игроки донецкого клуба Валерий Бондарь, Дмитрий Крыськив и Марлон Гомес.

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Отметим, что ранее "Шахтер" представил домашний и выездной комплекты экипировки на сезон-2025/26.

Следующий матч "оранжево-черные" проведут в воскресенье, 3 августа, в Тернополе с "Эпицентром" в рамках 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Напомним, "Шахтер" успешно стартовал в квалификации Лиги Европы. В первом раунде отбора подопечные Арды Турана прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказались сильнее турецкого "Бешикташа" (4:2, 2:0).

В третьем квалифай-раунде Лиги Европы "горняки" сыграют против греческого "Панатинаикоса". Поединки состоятся 7 и 14 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравший поборется в раунде плей-офф отбора Лиги конференций.

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