"Шахтер" прервал рекордную беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Донецкий "Шахтер" прервал рекордную в клубной истории серию киевского "Динамо" без поражений в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

В воскресенье, 2 ноября, "горняки" на "Арене Львов" одолели "бело-синих" (3:1) в матче 11-го тура УПЛ сезона-2025/26.

Благодаря этому "оранжево-черные" прервали беспроигрышную серию киевлян в чемпионате Украины, которая длилась 42 поединка – 28 побед и 14 ничьих.

Команда Александра Шовковского потерпела поражение в УПЛ впервые с мая прошлого года, когда уступила "Шахтеру" во Львове со счетом 0:1.

Отметим, что рекордная в истории УПЛ серия без поражений принадлежит донецкому "Шахтеру". "Горняки" не проигрывали 55 матчей подряд в чемпионате в период с июля 2000-го по август 2002 года.

Победа в Классическом позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

Напомним, 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.