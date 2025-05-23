"Шахтер" презентовал новую форму на сезон-2025/26 (фото, видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" презентовал игровую форму на сезон-2025/26.

"Горняки" показали домашний и выездной комплекты экипировки, в которых будут проводить матчи следующей кампании.

Новая игровая форма "оранжево-черных" была разработана компанией Puma.

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Домашний комплект традиционно выполнен в оранжевых цветах и дополнен черными вертикальными полосами.

Гостевой комплект выполнен в сером цвете с вертикальной оранжевой полосой по центру.

В этом сезоне "Шахтер" досрочно стал бронзовым призером УПЛ, пропустив вперед "Динамо" и "Александрию". Дончане впервые за 29 лет финишируют ниже второго места в чемпионате Украины.

Несмотря на провальное выступление в чемпионате, "Шахтер" завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон благодаря победе в Кубке Украины, где в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

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Завершат сезон-2024/25 "горняки" матчем УПЛ с "Рухом", который состоится в субботу, 24 мая, на "Арене Львов". Начало – в 15:30.