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"Шахтер" презентовал новую форму на сезон-2025/26 (фото, видео)
"Горняки" показали комплекты, в которых будут играть матчи в следующем сезоне.
Донецкий "Шахтер" презентовал игровую форму на сезон-2025/26.
"Горняки" показали домашний и выездной комплекты экипировки, в которых будут проводить матчи следующей кампании.
Новая игровая форма "оранжево-черных" была разработана компанией Puma.
Домашний комплект традиционно выполнен в оранжевых цветах и дополнен черными вертикальными полосами.
Гостевой комплект выполнен в сером цвете с вертикальной оранжевой полосой по центру.
В этом сезоне "Шахтер" досрочно стал бронзовым призером УПЛ, пропустив вперед "Динамо" и "Александрию". Дончане впервые за 29 лет финишируют ниже второго места в чемпионате Украины.
Несмотря на провальное выступление в чемпионате, "Шахтер" завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон благодаря победе в Кубке Украины, где в финале в серии пенальти одолел "Динамо".
Завершат сезон-2024/25 "горняки" матчем УПЛ с "Рухом", который состоится в субботу, 24 мая, на "Арене Львов". Начало – в 15:30.